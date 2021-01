Messina, la prefetta Librizzi è risultata positiva al coronavirus

La prefetta di Messina, Maria Carmela Librizzi, è risultata positiva al Covid, è attualmente in autoisolamento, è asintomatica e sta benissimo. E, per fugare voci incontrollate diffusesi nel pomeriggio, da Palazzo del Governo arrivano rassicurazioni sul fatto che non ci sia in corso alcun "focolaio", anche se è comprensibile lo stato allarme tra i dipendenti della Prefettura. Un autista ha contratto il Covid circa venti giorni fa e un altro si è posto in quarantena dopo che la moglie è risultata positiva. Per il resto, sono state adottate tutte le misure e precauzioni possibili. La dottoressa Librizzi sta lavorando da casa, con la stessa tempra e con lo stesso impegno di ogni giorno, sta seguendo tutte le vicende riguardanti anche le nuove disposizioni ministeriali e l'ordinanza del presidente della Regione siciliana, così come la situazione relativa alla gestione dell'emergenza sanitaria e dei posti letto nelle terapie intensive.

© Riproduzione riservata