Bimbo di Milazzo affetto da Sma, al via la raccolta fondi per farmaco supercostoso

La catena di solidarietà è partita per cercare di dare una speranza al piccolo Luca Sansone di Milazzo e alla sua famiglia, che ha lanciato un appello tramite la famosa piattaforma Gofundme. E in pochissimo tempo la sua storia sta diventando virale. Luca è affetto da Sma (Atrofia muscolare spinale) di tipo 1, la forma più grave, e per tentare di farcela, come spiega la madre Carmela Melissa Santoro, il bimbo ha bisogno dello Zolgensma, un farmaco che costa ben 2 milioni e 100 mila dollari. Il suo appello è stato rilanciato al nostro giornale dal Sim, sindacato italiano militari carabinieri, sezione provinciale di Messina, che vuole dare eco alla causa: «Luca è un bambino come tanti – dicono – ma a differenza degli altri è affetto da una malattia degenerativa molto grave. Perciò, come Sim Carabinieri, ci teniamo davvero a dare il nostro contributo». Chiunque volesse approfondire può collegarsi al sito https://www.gofundme.com/f/2pgct5-aiutiamo-il-piccolo-luca e consultare la pagina Facebook "Aiutiamo il piccolo Luca". Intanto, proprio in queste ore si è scatenato un dibattito sulla terapia genica, perché attualmente in Italia solo i bambini che non superano i 6 mesi possono accedere a questa cura.

© Riproduzione riservata