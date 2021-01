Asp Messina, costituito l'ufficio stampa per l'emergenza Coronavirus

Costituito all' Azienda sanitaria provinciale l'ufficio stampa per la gestione delle notizie relative all'emergenza Covid. I due giornalisti che si occuperanno nei prossimi tre mesi della comunicazione dell'ufficio emergenza Covid, con un rapporto libero professionale, senza vincolo di subordinazione e con partita iva sono Gianluca Rossellini e Massimiliano Cavaleri. Sono stati scelti con una procedura comparativa dal manager Paolo La Paglia, con parere favorevole del direttore sanitario attraverso la comparazione con altri 26 curricula. Il rapporto tra Asp e giornalisti riguarda i prossimi 3 mesi ma potrà essere prorogato qualora l' emergenza dovesse perdurare. La spesa prevista non supera i 10.000 euro. A chiedere a tutte le Asp dell' isola era di dotarsi di un ufficio stampa, era stato qualche mese fa l' assessorato regionale alla Salute che aveva indicato altre figure quali medici, infermieri, informatici, addetti ai call center, in gran parte già chiamati a gestire la centrale operativa ospitata nell' aula magna del dipartimento universitario di contrada Papardo.

