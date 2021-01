Scuole in Sicilia e a Messina: lunedì in classe elementari e medie. Da 8 febbraio le superiori

Confermate le indiscrezioni delle ultime ore per quanto riguarda il ritorno a scuola in Sicilia. Infanzia, elementari e medie torneranno da lunedì in classe. Per quanto attiene, poi, alle scuole superiori (secondarie di secondo grado) è previsto il rientro in presenza da lunedì 8 febbraio limitatamente al 50% della relativa utenza studentesca.

Ecco il comunicato dell'assessore regionale Lagalla

"A seguito della intervenuta disposizione nazionale che riporta a livello di rischio “arancione” il territorio della Regione Siciliana, si conferma che, a decorrere da lunedì 1 febbraio, sarà riattivata l’attività didattica in presenza per il 100% degli alunni della scuola secondaria di primo grado (scuola media), con rientro dei secondi e terzi anni, che hanno operato in modalità DAD fino al cessare della “zona rossa”. Per quanto attiene, poi, alle scuole superiori (secondarie di secondo grado), è prevista la riammissione in presenza a decorrere da lunedì 8 febbraio limitatamente al 50% della relativa utenza studentesca. Tale differimento temporale, rispetto al possibile avvio sin dal giorno 1.2.2021, trova giustificazione nel principio di cautela comportamentale del governo regionale che, con la decisione di cui trattasi, ha inteso perseguire i seguenti obiettivi, al fine di rassicurare le famiglie e l’opinione pubblica in ordine alla ponderata sequenza delle azioni adottate per garantire la più adeguata protezione degli operatori scolastici e degli studenti:

• evitare, nella medesima settimana dall’ 1 al 6 febbraio c.a., la sovrapposizione tra la riammissione completa della secondaria di primo grado e della secondaria di secondo grado;

• assicurare continuità ed ulteriore afferenza degli studenti di età superiore ai 14 anni e degli operatori scolastici ai siti di screening sanitario;

• favorire l’ottimizzazione organizzativa degli istituti scolastici e dei servizi territoriali (inclusa l’applicazione dei Piani provinciali per il rafforzamento dei trasporti), in vista della ripresa delle attività didattiche in presenza negli istituti superiori;

• monitorare ulteriormente, su scala regionale, l’andamento della curva epidemiologica a seguito della disposta riammissione in presenza del 100% dell’utenza della scuola primaria e secondaria di primo grado, oltre che della scuola dell’infanzia.

Si comunica altresì che, contestualmente alla ripresa delle attività didattiche in presenza presso le scuole di ogni ordine e grado, verranno adottate, su conforme disposizione del competente Assessorato alla Salute, d’intesa con l’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale, ulteriori e regolari azioni di monitoraggio sanitario all’interno degli istituti scolastici, tanto su richiesta di questi ultimi, quanto per effetto di specifica programmazione da parte delle ASP competenti. Tutto quanto sopra con il primario obiettivo di coniugare l’indifferibile diritto alla studio con il fondamentale principio del diritto alla salute.

