Naso, forzano un posto di blocco: fermati e... trovati con la droga

I carabinieri della Stazione di Naso, in collaborazione con i colleghi della Stazione di San Salvatore di Fitalia hanno arrestato, in flagranza di reato, un 30enne e un 45enne (entrambi di Capo d’Orlando, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Posto di blocco forzato

Nel pomeriggio di ieri, durante un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri, impegnati in un posto di controllo in località ponte Naso, hanno intimato l’alt ad un’autovettura con due soggetti a bordo, che non si sono fermati. Dopo un breve inseguimento, nel corso del quale uno dei due occupanti ha lanciato alcuni oggetti dal finestrino, il veicolo è stato fermato dai militari dell’Arma. I carabinieri hanno proceduto al controllo degli occupanti, recuperando tre involucri in cellophane contenenti complessivamente circa 300 grammi di marijuana. I due soggetti, posti ai domiciliari, sono stati anche sanzionati per la violazione alle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19.

