Messina: operazione "Dinastia", in 32 scelgono il rito abbreviato

Si divide in tre tronconi il maxiprocesso “Dinastia” con 72 imputati sulle vecchie e nuove leve della criminalità barcellonese e il traffico di droga, la svolta s’è avuta ieri mattina all’aula bunker del carcere di Messina-Gazzi, davanti al gup Monia De Francesco. E balza subito all’occhio il ricorso massiccio ai riti alternativi da parte di un gran numero di imputati: hanno avuto accesso in 32 al patteggiamento della pena e in 26 al giudizio abbreviato, mentre solo in 13 hanno scelto il rito ordinario. Fitto quindi il calendario fissato dal gup De Francesco per definire tutti questi tre tronconi: per gli abbreviati fissate tre udienze il 19 febbraio, il 12 marzo e il 16 aprile; i patteggiamenti saranno invece definiti davanti al gup Fiorentino lunedì prossimo, infine per i riti ordinari fissate due udienze al bunker il 3 e il 9 febbraio. Ecco il dettaglio dei tre tronconi dopo la lunga udienza di ieri mattina per formalizzare tutto.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata