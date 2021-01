Cambio al vertice dell'Amam di Messina, arriva Loredana Bonasera: il bilancio di Puccio

Durante l'assemblea dei soci di AMAM SpA che si è tenuta ieri il presidente Salvo Puccio ha comunicato, al CDA e al Collegio dei Sindaci, l'intenzione di rassegnare le dimissioni da presidente del CDA, per motivi di opportunità legati alla prossima decorrenza del contratto da dirigente presso la Città Metropolitana di Messina.

I risultati

Nel corso dell'assemblea, il presidente dimissionario ha tracciato un excursus dei risultati del proprio mandato: "AMAM - spiega Puccio - che alla data di insediamento, scontava ancora il triste ricordo dell'emergenza idrica dell'ottobre 2015, ha intrapreso un percorso virtuoso che vede oggi le innovazioni nel sistema gestionale, di fatturazione, di bollettazione e di gestione utenti con portale dedicato e possibilità di pagoPA e letture in remoto mediante App.

I debiti con i fornitori

Molti i progressi registrati e gli obiettivi centrati in questi due anni - chiarisce Puccio - grazie al pagamento dei debiti con i fornitori di energia elettrica, che da soli vantano crediti per circa 52 milioni di euro (e che producevano continui pignoramenti ai conti correnti di AMAM) è stato possibile registrare risparmi per circa 4 milioni di euro nel 2020 rientrando nella fornitura Consip e restandoci anche per il 2021. Ma significativi passi avanti si sono registrati anche nella mitigazione dell'inquinamento da scarichi fognari nelle foci dei torrenti (su cui puntano i progetti Masterplan e collettamenti dei reflui al depuratore), nelle autorizzazioni degli impianti di depurazione (sia per le immissioni in atmosfera che per lo scarico), con beneficio indubbio per le le acque marine e gli ambienti costieri. Credo - ha affermato il presidente uscente - di lasciare AMAM sulla strada del risanamento finanziario e con ottime prospettive di crescita in termini economici, infrastrutturali, di occupazione e il tutto finalizzato ad offrire un Servizio Idrico Integrato sempre più completo, e penso anche al recente contratto di servizi aggiuntivi appena approvato dal Consiglio Comunale di Messina, che permetterà di mitigare i continui allagamenti che si verificano in città in concomitanza delle piogge".

La gestione delle fontane

Anche la gestione delle fontane ornamentali, l'installazione di numerose fontanelle pubbliche, la gestione delle docce estive, la sistemazione degli spazi verdi e la rapidità di interventi di manutenzione e riparazione, sia della rete idrica che fognaria, attestano per AMAM ulteriori risultati virtuosi di crescita tangibile.

Le stabilizzazioni

"Importanti passi avanti, poi, sono stati fatti in termini di valorizzazione delle risorse del personale con le stabilizzazioni attuate che hanno dato dignità ad un precariato storico che oggi può guardare ad un futuro più roseo con la dovuta tranquillità lavorativa".

Le carenze idriche

Resta il tema di avere l'acqua H24 in tutta la Città ma il risultato deve essere inquadrato in un percorso virtuoso che registra, a parità di risorse idriche a disposizione, un aumento dei turni di erogazione tangibili ai più evidenziando che AMAM sta fornendo allacci e contratti a chi, per anni, era costretto a rifornirsi da privati o mediante pozzi privati.

Nella stessa seduta assembleare è stato nominato vice presidente di AMAM l'architetto Loredana Bonasera che assumerà dunque la funzione ad interim di presidente, nelle more dell'individuazione del nuovo componente del CDA.

