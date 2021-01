Scuole a Messina, da lunedì in classe elementari e prima media. Dubbio per le superiori

Il mondo della scuola resta sospeso fra i colori dell’emergenza. Sono diversi gli scenari in caso di una conferma della massima allerta o dello scivolamento al livello arancione. In ogni caso, molto è destinato a cambiare a partire da lunedì prossimo quando, in ogni caso, un buon numero di studenti potrà tornare in classe. Era infatti l’ordinanza De Luca, peraltro non l’unica in provincia in tal senso, ad aver sospeso le lezioni in presenza in tutti gli istituti, dal nido al quinto liceo.

Due ipotesi per la scuola

A 24 ore dalla sua scadenza, si profilano due diverse possibilità. Se la Sicilia restasse zona rossa, così come è adesso, allora da lunedì a Messina potranno tornare in presenza tutti gli studenti dell’infanzia, della primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo grado (la prima media). Dalla seconda media al quinto anno delle superiori, proseguirebbe la didattica a distanza per tutti.

Ma se la Sicilia divenisse zona arancione, così come pronosticato dai più, allora la platea dei giovani che tornerebbero in presenza a scuola sarebbero molti di più. Infatti a quel punto potrebbero tornare fra i banchi anche gli studenti delle superiori ma in ragione del 50% di ogni classe, per evitare assembramenti.

