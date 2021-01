Amam Messina, si dimette il presidente Puccio

Mentre è in corso la seduta di Consiglio comunale dedicata all'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, dal quale dipende l'erogazione dei ristori per le categorie colpite dall'ennesimo lockdown, arriva la notizia delle dimissioni del presidente dell'Amam Salvo Puccio. Con questa decisione, il geologo nominato da De Luca ha fatto chiarezza sulla sua incompatibilità tra l'incarico di presidente dell'Amam e il ruolo di dirigente dell'area tecnica della Città metropolitana. Il problema era stato sollevato dalla Gazzetta del Sud nei giorni scorsi. Puccio ha optato per l’incarico a tempo pieno e determinato a Palazzo dei leoni, sulla scorta di quanto stabilito lo scorso 30 dicembre dalla modifica del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi e dal riassetto della struttura organizzativa dell’ex Provincia regionale.

