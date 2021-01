Omicidio Lorena Mangano, condanne definitive per Gugliandolo e Forestieri

Condanne definitive per la morte di Lorena Mangano, la giovane 23enne di Capo d'Orlando rimasta vittima di un terribile incidente, avvenuto a Messina, all'incrocio tra la via Torrente Trapani e la via Garibaldi, la sera del 26 giugno 2016.

La Cassazione ha rigettato i ricorsi presentati dagli avvocati difensori di Forestieri e Gugliandolo, Salvatore Silvestro e Piero Luccisano. Avvocato di parte civile della famiglia della vittima è Filippo Pagano.

Confermata la pena a 5 anni per Gugliandolo e a 9 anni e 4 mesi per Gaetano Forestieri, l'uomo alla guida dell'Audi TT che investì la Fiat panda di Lorena. Dalle indagini emerse che era in corso una sorta di “gara” in via Garibaldi con un’altra auto, guidata appunto da Gugliandolo.

La sentenza d'Appello per omicidio stradale era stata emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, dopo che la Cassazione aveva annullato una prima sentenza della Corte d'Appello di Messina, rinviando gli atti a Reggio. In primo grado Forestieri e Gugliandolo furono condannati rispettivamente a 11 e 7 anni.

