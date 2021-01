A Messina cortocircuito Asp sui vaccini, prenotati alcuni 80enni. Ma non è ancora possibile

Non è ancora possibile la prenotazione dei vaccini anti-Covid per gli ultra-ottantennni. A chiarirlo è il direttore sanitario dell’Asp, Dino Alagna, il quale ribadisce che in questa fase la linea guida ufficiale rimane la circolare diffusa il 12 gennaio scorso dall’assessorato regionale alla Salute, secondo cui la priorità viene assegnata agli operatori sanitari e delle strutture residenziali per anziani. Il corto circuito però si è venuto a creare nel momento in cui alcune prenotazioni sono state effettivamente accolte all’ambulatorio vaccinale Asp di via Sant’Elia. “Una fuga in avanti - spiega Alagna - in quanto non è ancora possibile vaccinare questa categoria di popolazione, rispetto alla quale si dovrà operare in base all’anagrafe in nostro possesso, che tiene conto anche di quanti sono impossibilitati a spostarsi dal proprio domicilio”.

Resta il problema che molti si sono già prenotati nell'ambulatorio vaccinale Asp di via Sant'Elia, non ricevendo una data ma solo la conferma della prenotazione. Resteranno prenotati ma non avranno priorità. Da ora non sarà più possibile prenotarsi. Ecco la circolare

© Riproduzione riservata