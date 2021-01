Messina, chiusi temporaneamente i tratti delle provinciali 50 e 45

È stata disposta la chiusura temporanea di due tratti delle strade provinciali 50 di Castanea e 45 delle Quattro Masse. Le interdizioni riguardano il tratto della S.P. 50, nell’abitato di Castanea, compreso tra il km. 6+200 ed il km. 7+100, nei giorni 28 e 29 gennaio 2021 ed il tratto della S.P. 45, nell’abitato di Massa San Giorgio, dal km 13+500 al km 13+700, nei giorni 1 e 2 febbraio 2021. La terza direzione “Viabilità Metropolitana” 1° Servizio Ufficio Programmazione Opere Pubbliche della Città Metropolitana di Messina ha emanato l'ordinanza di chiusura al transito di due tratti delle strade provinciali 50 di Castanea e 45 delle Quattro Masse, ricadenti nel territorio del Comune di Messina. Il tratto della strada provinciale 50, interessato dall’interdizione programmata nei giorni 28 e 29 gennaio 2021, ricade nell’abitato di Castanea ed è compreso tra il km. 6+200 ed il km. 7+100. Il tratto della strada provinciale 45, interessato dall’interdizione programmata nei giorni 1 e 2 febbraio 2021, ricade nell’abitato di Massa San Giorgio ed è compreso tra il km 13+500 ed il km 13+700. La chiusura al transito è stata determinata dalla necessità di effettuare in sicurezza i lavori di scarifica e bitumatura sulle sedi stradali su indicate, nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria sulle pertinenze stradali dei villaggi della zona nord di Messina. In caso di necessità o emergenza è comunque consentito il transito ai mezzi di soccorso o ad utenti impossibilitati a percorrere strade alternative.

