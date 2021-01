Messina, altri quattro morti per coronavirus. Terapie intensive quasi sature

Passerà alla storia di Messina come il mese degli oltre cento morti per Covid. La lugubre conta prosegue: ieri altre quattro persone sono decedute negli ospedali cittadini. Al Policlinico hanno cessato di battere i cuori di un uomo originario di Barcellona, di 88 anni, e di due donne, una taorminese di 82 anni e una messinese di 91. Al Papardo è morta una sessantenne. Continua a preoccupare il numero dei ricoveri, in particolare nelle terapie intensive: al Policlinico sono 103 i pazienti nei reparti Covid, dei quali 26 in rianimazione; al Papardo 43, di cui 12 in rianimazione; all'Irccs Piemonte 8 in terapia intensiva e al Cutroni Zodda di Barcellona 30 in degenza ordinaria. Di fatto, a Messina restano liberi soltanto 4 posti letto in terapia intensiva. E questo è il dato più drammatico, oggetto di riflessione in un momento in cui si sta valutando se allentare i vincoli dell'attuale zona rossa vigente in Sicilia e, con ulteriori restrizioni, in riva allo Stretto.

Leggero aumento dei casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore. Il numero dei positivi - secondo i dati forniti dal Ministero della Salute - sale dai 970 di ieri ai 996 di oggi. Crescita che si accompagna all’incremento dei tamponi effettuati, 29.270 che fa crollare l’indice di positività al 3,4%. Leggero aumento dei decessi, 38 (+3), i guariti oggi sono 1.407 mentre gli attualmente positivi calano di 449 unità a 47.030. Tra i dati positivi quelli sui ricoveri nei reparti ordinari, 1.421 (-14), mentre le terapie intensive registrano un lieve incremento a 232 (+3) con 11 nuovi ingressi (ieri erano stati 18). In isolamento domiciliare vi sono 45.377 persone. Questo il report dei contagi nelle province: Palermo 270, Catania 230, Messina 192, Siracusa 97, Trapani 87, Caltanissetta 52, Agrigento 36, Enna 17, Ragusa 15. I vaccini effettuati complessivamente sono 125.167.

