Si rinnova la flotta del Gruppo Fs in servizio nello Stretto di Messina. Si attende l’arrivo intanto della nave di Rfi Iginia, le cui lavorazioni procedono nel cantiere di Genova. Entro l’anno l’approdo nel porto peloritano, salvo imprevisti. Il 2021 dovrebbe essere anche l’anno buono per la nuova nave di Bluferries, attualmente in costruzione, gemella della Trinacria. L’investimento per questa imbarcazione è di 16 milioni di euro.

