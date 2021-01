Screening scuole a Messina, sinora 11 positivi su 3500 tamponi effettuati

È al giro di boa lo screening straordinario per le scuole della città. All’ex Gazometro, oggi quarto dei sei giorni di programmazione dei tamponi rapidi per docenti, operatori scolastici, studenti e i loro familiari. Sino a giovedì, ma non è escluso che ci sia un’appendice venerdì, è previsto che altre 4.000 messinesi si sottopongano volontariamente al test per sapere se sono positivi al covid.

I dati Ieri si è registrato un dato in controtendenza. Mentre nei due giorni precedenti non tutti coloro che si erano prenotati attraverso la loro scuola si erano poi realmente presentati all’appuntamento fissato alla “dogana sanitaria” di viale della Libertà, ieri sono stati fatti più tamponi di quanti non se ne attendessero le squadre di medici schierati dall’Asp e dal Commissario per l’emergenza Covid. Le liste delle adesioni erano infatti composte da 1310 persone divisi in sette scuole, e i test effettuati sono stati 1397.

I positivi Dall’inizio dello screening sono saliti a 11. Ieri, infatti, sono 5 le persone per il solo test scolastico ad essere risultati positivi al tampone antigenico. Ora dovranno attendere, in isolamento, l’esito del “molecolare” per sapere se il contagio è confermato. Gli 11 test positivi sono emersi su un totale di 3533 tamponi e la percentuale, occorre dire rincuorante, su una popolazione neutra, è dello 0,31%.

E la riapertura? Anche se il campione non è molto ampio (le adesione sono state poco più di 8000 su una platea potenziale dieci volte più grande) i soli 11 positivi su 3500 test autorizzerebbe a pensare che si possa andare verso una riapertura delle scuole dal primo febbraio. Ma la situazione è ben più complessa.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata