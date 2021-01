Messina, corse clandestine e droga. Il pm chiede 13 condanne

Era attesa la sentenza ma è slittato al 19 febbraio, per alcuni approfondimenti decisi dai giudici, il processo davanti alla prima sezione penale che vede coinvolti venti imputati. Per una storia divisa tra un’organizzazione che gestiva corse clandestine di cavalli e una lunga serie di traffici di droga. Si tratta di un’inchiesta dei sostituti della Dda Maria Pellegrino e Liliana Todaro per fatti che risalgono al 2013. Ecco le richieste formulate dall’accusa, si tratta complessivamente di 13 condanne e 7 assoluzioni: Placido Bonna, 4 anni; Girolamo Stracuzzi, 9 anni e 6 mesi più 76.000 euro di multa; Alessandro Duca, 11 anni e 90.000 euro di multa; Mario Rello, 2 anni; Stefano Marchese, 2 anni; Rosario Buscemi, 2 anni e 6 mesi; Enrico Buda, un anno e 6 mesi; Orazio Bucolo, un anno; Pasquale De Benedetto, un anno; Rosario Vinci, un anno e 6 mesi; Domenico Batessa, 2 anni; Francesco Turiano, 3 anni. Chiesta invece l’assoluzione totale per Giovanni Stracuzzi, Carmelo Prospero, Giuseppe Peschiera, Vittorio Marino, Antonino Lisi, Giuseppa Brigandì, Antonina Rizzo. Sono state poi richieste alcune assoluzioni parziali.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata