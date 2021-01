Milazzo, i contagi da coronavirus scendono ancora. Zona ionica: screening per 8 comuni

A Milazzo, nuovo calo di contagiati. I positivi al Covid 19 secondo la comunicazione data dall’Asp al sindaco, ieri sono stati 5 mentre i guariti sono stati ben 21. Il dato complessivo delle persone che lottano ancora col virus si attesta a 220. Oggi intanto riaprono le scuole elementari e le prime classi della media.

A Barcellona, intanto, riferisce Massimo Natoli 119 i positivi totali e registrati 3 nuovi casi, di cui uno già in isolamento; 4 sono le persone guarite. «Comunichiamo inoltre che i contatti diretti del funzionario comunale risultato positivo nei giorni scorsi – ha detto il sindaco Pinuccio Calabrò – sono risultati tutti negativi». A Saponara, dove i casi sono 58 – informa Caterina Calogero – è stato eseguito un intervento di sanificazione di strade, piazze e aree di svago del comune, da parte dei volontari del Corpo dei vigili del fuoco del distaccamento di Villafranca. Nella zona ionica, scrive Andrea Rifatto stabile il trend a Santa Teresa: il numero dei positivi si ferma a 33, visto che ad un nuovo caso è corrisposto un altro guarito. L’età media è aumentata ora a 48 anni e il 49% dei contagiati ha un’età tra 56 e 99 anni, seguito dal 35% fino a 35 anni e dal 16% con età tra 36 e 55 anni. Giovedì sarà effettuato dall'Usca S. Teresa un nuovo screening drive-in nel piazzale ex Stat, voluto dal Comune: potranno sottoporsi a tampone rapido i residenti a S. Teresa, S. Alessio, Forza d’Agrò, Savoca, Casalvecchio, Antillo, Limina e Roccafiorita, con prenotazione al numero – 0942-7861209 – oggi (9-12 e 15-18) e domani (9-12). Incremento a Fiumedinisi: i positivi salgono a 23, di cui 20 (+8) accerta e tre in attesa di conferma; 33 cittadini in isolamento, suddivisi in tredici nuclei.

