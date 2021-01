Messina, “imprigionati” gli alberi di via Oratorio della Pace

Gli alberi di via Oratorio della Pace, come mostra la foto che pubblichiamo, hanno un urgente bisogno di essere liberati dalla “camicia di ferro” che era stata collocata quando erano ancora “bambini”. Si tratta della struttura classica di sostegno che era stata collocata quando i fusti erano ancora nella prima fase di crescita, ma adesso oggettivamente non c’è più bisogno, visto che la crescita è andata avanti nel migliore dei modi. Oltretutto in più d’un caso il ferro sta rischiando di danneggiare il tronco perché s’è insinuato nel legno. Oltre agli interventi di potatura che sono in corso in città quindi, sarebbe il caso di dedicare un po’ di attenzione anche a questi alberi.

