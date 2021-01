San Filippo del Mela: il progetto Forsu di A2a va inserito nel Piano della Srr

«La burocrazia ha bloccato l’impianto, la stessa burocrazia adesso è nelle condizioni di sbloccarlo. Basta inserire la progettualità di A2a nel Piano d’àmbito della Srr “Messina Area Metropolitana”. A sostenerlo l’associazione “Sos consumatori” la quale ritiene che «alla fine il risultato di questo muro alzato dalla Regione nei confronti della holding lombarda finisca col ripercuotersi sui cittadini in termini di servizio di raccolta dei rifiuti e costi». « È sotto gli occhi di tutti quello che da anni accade nel settore dei rifiuti con i problemi della discarica, le emergenze che periodicamente interessano i vari territori e, soprattutto, le bollette che gli utenti devono pagare e che sono almeno triplicate rispetto al resto dell’Italia dove tutto funziona così come è giusto. In Sicilia, invece, siamo fermi alle discariche, ai cavilli normativi, alle polemiche. Se il motivo principale della bocciatura è il mancato rispetto della legge che assegna alle Srr la funzione di pianificare e approvare gli interventi impiantistici all’interno dell’àmbito, quindi anche la programmazione e la localizzazione degli impianti previsti, basta prevedere l’impianto Forsu di A2a nel territorio di San Filippo del Mela. Non crediamo sia una cosa impossibile, anche perché le alternative non ci sono».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata