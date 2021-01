Morte della poliziotta a Rodì Milici, archiviate le indagini

Archiviata l'inchiesta sulla morte della poliziotta tedesca, Claudia Scholastika Gluecker, avvenuta la notte dell'8 gennaio 2018 dopo una serata trascorsa in una casa vacanza di Rodì Milici assieme al marito, anch'esso poliziotto. Il misterioso decesso della donna avvenne per «insufficienza cardiaca acuta in soggetto con crisi respiratoria» e dalle accurate indagini della Procura, non è emerso nessun atto violento. Il Gip Giuseppe Sidoti, ha infatti accolto la richiesta di archiviazione – che si è basata sugli esiti dell'autopsia e sui rilievi dei carabinieri del Ris di Messina – avanzata dal sostituto procuratore Matteo De Micheli, prosciogliendo da ogni accusa il marito della donna, Stefan Schaefer Werner, 61 anni, ex commissario della polizia tedesca difeso dall'avvocato Gaetano Pino, il quale nell'inchiesta per la morte della consorte, risultava unico indagato con la grave ipotesi di “omicidio volontario”. Dalle indagini è emerso che «le ecchimosi presenti sulla superficie corporea – petto e addome – sono compatibili con possibili eventi accidentali, caduta o urto, per intervenuta lipotomia da improvvisa ipossigenazione».

