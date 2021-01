Messina, tavolo tecnico sui rifiuti speciali. Asp e Ufficio commissariale non si presentano, De Luca minaccia

Il tavolo tecnico era stato riconvocato per oggi alle 12 ma nessuno dei rappresentanti dell'Asp e dell'Ufficio commissariale per l'emergenza Covid si è presentato. E il sindaco Cateno De Luca minaccia ulteriori prese di posizione e denunce nei confronti dell'azienda sanitaria provinciale, mentre il deputato regionale Danilo Lo Giudice ha presentato richiesta di accesso agli atti sul caso del direttore generale Paolo La Paglia. Al confronto odierno si sarebbero dovuti trattare i temi legati allo stato di attuazione del programma delle attività finalizzate alla gestione dei rifiuti speciali di categoria a, quelli presso le abitazioni dei soggetti positivi al covid. La gestione dal 20 gennaio è transitata ufficialmente alla società Messina Servizi ma il sindaco e l'assessore Dafne Musolino continuano a imputare all'Asp e alla Regione carenze e omissioni che rischiano di non rendere efficiente il servizio. Tra i punti da discutere c'erano l'inserimento dati di inizio e fine domiciliazione dei soggetti, la formazione e trasmissione di due elenchi distinti, uno composto da utenze dismesse da hub ambiente con indicazione della data dell'ultimo ritiro dei rifiuti e l'altro con le utenze in carico alla sola Messina Servizi. Inoltre, il tracciamento dei contatti stretti dei contagiati, la banca dati per la gestione dei contagi, il contact tracing in ambito generale e scolastico, l'istituzione dell'Usca. Ma l'Asp e l'ufficio commissariale hanno deciso di disertare la riunione.

