Messina, grande paura in via Lucania. Donna tenta di buttarsi dal balcone: salvata da un vicino

Momenti di grande apprensione, stamattina, in via Lucania. Intorno alle 7, una ottantenne ha tentato di lanciarsi dal balcone della sua abitazione. Provvidenziale il soccorso di un vicino di casa, che l’ha bloccata in tempi e ha chiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che al loro arrivo hanno constatato come il pericolo fosse già scampato. La donna adesso sta bene. Sul posto anche le Volanti che stanno cercando di ricostruire i fatti e i motivi che stavano spingendo la donna a un simile gesto.

