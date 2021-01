Messina, tornano le partite al Celeste. Il Comune dice sì, attesa per la Questura

Il via libera c’è. Almeno da parte del Comune. Si fa concreta l’ipotesi, anticipata nei giorni scorsi da Rtp, che il Football Club Messina di Rocco Arena possa giocare le prossime partite casalinghe sul manto erboso del vecchio stadio Celeste. Ma per far sì che questo accada devono andare al loro posto diversi tasselli: uno è quello del via libera della Questura, tutt’altro che scontato (anzi, da quanto trapela non sarebbero poche le perplessità, nonostante l’assenza di pubblico); un altro è legato al sì del Comune. Sì del Comune che, però, è già arrivato, senza troppe difficoltà né formalismi burocratici. Nessun iter amministrativo, nessun provvedimento: è bastata una nota del dirigente allo Sport, Salvatore De Francesco, che fa seguito ad un’altra, inviata il 14 gennaio scorso dall’assessore Francesco Gallo, con la quale si comunicava che l’Fc Messina aveva chiesto la concessione dello stadio Celeste per disputare le proprie gare casalinghe.

Il dirigente mette per iscritto che «si autorizza, con tutte le prescrizioni previste ed in particolare la non presenza di pubblico, l’utilizzo della struttura per effettuare le partite di campionato sino alla fine della stagione agonistica 2020-2021». C’è un però: il Comune chiarisce la propria «impossibilità di garantire i servizi quali custodia, pulizia, cura del campo di gioco, ordinaria manutenzione, ecc.: l’utilizzo richiesto sarà realizzabile solo a seguito dell’assunzione di tali oneri da parte della società». Da qui la proposta: visto che «l’utilizzo è subordinato al pagamento delle tariffe d’uso» determinato dalla Giunta comunale, «si evidenzia la disponibilità di eventuali regolarizzazioni contabili». Tradotto dal burocratese, quest’ultima frase sembra presupporre la possibilità di “compensare” il costo del canone di utilizzo dello stadio con le spese che la società dovrà sostenere.

© Riproduzione riservata