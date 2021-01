Nuovo attraversamento pedonale al Museo di Messina, in arrivo modifiche viarie

Per consentire la realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale su viale della Libertà, antistante l’ingresso principale del Museo Regionale di Messina, sono stati adottati provvedimenti viari. Sino a domani, venerdì 22, è pertanto in vigore il divieto di transito veicolare della complanare sud-ovest adiacente la rotatoria T. Martines che consente ai veicoli provenienti dal viale Annunziata, in direzione di marcia monte-mare, di immettersi direttamente in viale della Liberta in direzione sud.

I veicoli saranno deviati all’interno della rotatoria e potranno, successivamente proseguire in viale della Liberta; sono inoltre istituiti il restringimento di entrambe le carreggiate stradali del viale nel tratto interessato dagli interventi, garantendo la continuità del transito veicolare in sicurezza, ed il limite massimo di velocita 20 km/h in entrambe le carreggiate del viale della Liberta per un tratto di 50 metri sia a nord che a sud rispetto al tratto di intervento.