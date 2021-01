Coronavirus, quattro i decessi a Messina nelle ultime 24 ore

Sono quattro i decessi Covid a Messina nelle ultime 24 ore, tra i quali l'operatore di MessinaServizi di cui abbiamo dato notizia ieri. Però c'è un calo di ricoveri, dopo alcune settimane di "fuoco". In particolare al Policlinico non ce l'hanno fatta un uomo di Messina di 66 anni, un 70enne di San Filippo del Mela e una donna messinese di 83 anni. Il dato che fa sperare è che tra lunedì e ieri sono state 17 le dimissioni complessive nei tre ospedali Covid. Questo l’attuale quadro dei ricoveri: 102 al Policlinico 102 (di cui 26 in rianimazione), 39 al Papardo (di cui 12 in terapia intensiva), 29 a Barcellona.

