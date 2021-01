Screening nelle scuole a Messina, domani la scadenza per prenotarsi

Da sabato prossimo al 30 gennaio migliaia di studenti, le loro famiglie, i professori e gli altri operatori scolastici della provincia saranno chiamati ad effettuare i tamponi rapidi. Non un obbligo, solo una opportunità che però sarebbe bene cogliere per poter avviare il ritorno a scuola che è previsto per il primo febbraio, salvo nuove proroghe della didattica a distanza. Perché il rientro a scuola sia davvero sicuro, per tutti, studenti e lavoratori, serve che quante più persone possibile abbiano effettuato un tampone di controllo dal quale possano emergere i positivi asintomatici che potrebbero essere vettori del virus nell’ampia comunità scolastica. Basta un caso in una classe perché tutti i compagni di quello studente finiscano, nella migliore delle ipotesi, in isolamento.

La macchina organizzativa è partita in tutte le sue componenti. Il commissario per l’emergenza Covid ha preparato un piano per la città, e uno per la provincia. A Messina il quartiere generale sarà l’ex Gazometro. Scuole del primo ciclo e anche le superiori saranno convocate a partire da sabato nell’area attrezzata di viale della Libertà, per effettuare i tamponi rapidi. Pronte 5 squadre di medici che saranno in grado di processare 2000 test al giorno. In provincia, lo screening per le scuole superiori, avverrà in maniera contemporanea grazie alle Usca dell’Asp (sono una trentina).

Le prime risposte sono state positive ma non ancora esaltanti, visto che in città il potenziale di cittadini da testare con questa iniziativa sfiora le 80.000 persone per 25.000 studenti, 50.000 genitori e 3.000 lavoratori. Le adesioni scadranno domani.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata