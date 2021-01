Messina, sospese le attività sportive. Attestazione per quelle di rilevanza nazionale

Facendo seguito all’ordinanza vigente n. 18 dello scorso 17 gennaio, in merito alle attività sportive, si ricorda che è disposta la loro sospensione ad eccezione di quelle che sono svolte da atleti di rilevanza nazionale e/o impegnati in campionati di rilevanza nazionale, fermo restando il rispetto dei protocolli sottoscritti dalle Federazioni di appartenenza per la prevenzione del contagio da Covid-19, e la chiusura di tutti gli impianti sportivi comunali.

Le Società che svolgono attività sportiva di rilevanza nazionale e che abbiano interesse alla sua prosecuzione, sono tenute a comunicare entro le ore 14 di oggi, mercoledì 20, al Dipartimento Servizi alla Persona ed alle Imprese una dichiarazione comprovante l’avvenuta iscrizione al campionato di rilevanza nazionale ed il nominativo degli atleti iscritti.

L’accesso all’impianto sportivo sarà consentito solo alle società ed ai relativi atleti che abbiano presentato la richiesta. Della compilazione degli elenchi e del corretto esercizio dell’impianto verrà demandato apposito controllo alla Polizia Municipale. Si precisa che l’onere di comunicazione previsto dall’ordinanza é da intendersi rivolto agli utilizzatori di impianti sportivi comunali. Non é richiesto il reinvio a chi avesse già ottemperato con riferimento alla precedente ordinanza. Pertanto si resta in attesa di riscontro a mezzo mail al protocollo generale, e per le vie brevi alle mail istituzionali orazio.andronico@comune.messina.it e rosa.carbone@comune.messina.it.

Sarà opportuno per gli utilizzatori detenere presso l’impianto l'attestazione di avvenuto adempimento di quanto sopra, per una più celere verifica. “Le disposizioni previste dall’ordinanza sindacale in materia di attività sportive ricalcano – evidenzia l’Assessore alle Politiche Sportive Francesco Gallo – quelle contenute dalla normativa nazionale in riferimento alla zona rossa. Nessuna restrizione ulteriore è stata imposta. La comunicazione al dipartimento dei nominativi degli atleti va intesa come ulteriore garanzia per gli atleti impegnati in campionati di rilevanza nazionale, che potranno così giustificare i loro spostamenti da e verso gli impianti sportivi”.

