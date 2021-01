Nave da crociera dismessa in transito sullo Stretto di Messina, difficoltà per le correnti

La nave in disarmo Costa Victoria, arrivata nel porto di Piombino il 23 giugno scorso, dopo 7 mesi ferma alla banchina in concessione a Pim, il 13 gennaio è partita per il suo ultimo viaggio, a rimorchio, diretta in Turchia nel porto di Aliaga per essere demolita.

Il 14 gennaio la Costa Victoria - 252 metri di lunghezza e 75 mila tonnellate di stazza lorda, capace di trasportare 2394 passeggeri con 790 membri di equipaggio - dopo 24 anni di onorato servizio, è stata presa in consegna dagli operatori dei servizi tecnico nautici del porto di Piombino per le operazioni di disormeggio, pilotaggio e rimorchio. In tutto: 10 ormeggiatori a bordo della nave, 4 a terra, 2 motobarche, 4 piloti, 2 rimorchiatori portuali e il Supply Vos Chablis che effettuerà il traino in Turchia.

Mentre percorreva l'itinerario, proprio all'altezza dello Stretto di Messina, le correnti hanno reso più difficoltoso il viaggio, si è reso così necessario l'ausilio di ulteriori mezzi in assistenza alla traversata che accompagneranno la nave dismessa per tutto il tragitto sullo Stretto.

