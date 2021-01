Messina, una casa famiglia per i minori in disagio positivi al Covid

Una struttura residenziale adeguata al target minorile, per i soggetti minori risultati positivi al contagio da covid-19 o, benché negativi, entrati a contatto stretto con soggetti positivi (che in quanto tali hanno necessità di quarantena) che si sono ritrovati in solitudine per l’assenza dei genitori in quanto ricoverati o vittime della pandemia.

E’ quanto è stato proposto da questo ufficio commissariale, che nell’ottica di garantire adeguate risposte assistenziali alle condizioni di disagio, ha previsto l’attivazione di una struttura residenziale dedicata ai minori, con personale interamente a carico dell’ufficio straordinario per l’emergenza covid da reperire tramite procedure di reclutamento recentemente avviate dall’Assessorato regionale alla Salute.

Sono attualmente in corso interlocuzioni con il Comune di Messina per reperire una struttura idonea per la realizzazione del progetto, che sarebbe l’unico della regione e potrebbe diventare un centro di riferimento per tutta la Sicilia.

© Riproduzione riservata