Il Tar respinge l'istanza di sospensione dell'ordinanza, Messina resta "zona rossa De Luca"

Il Tar di Catania ha rigettato l’istanza presentata dagli avvocati Carbone, Caminiti e Giorgio, in nome e per conto della ditta Saving Srl, per la sospensione immediata dell’ordinanza firmata dal sindaco De Luca e in vigore da ieri fino al 29 gennaio. «Nel giudizio di comparazione degli interessi in esame, devono essere considerati prevalenti l’interesse pubblico alla tutela delle emergenze sanitarie – scrive la sezione del Tribunale amministrativo presieduta da Francesco Brugaletta –, nonché quello per la tutela dell’igiene e della sanità pubblica, perseguiti dagli impugnati provvedimenti, rispetto agli interessi privati di carattere meramente economico di cui è portatrice la parte ricorrente».

Il Tar, poi, precisa un altro aspetto importante: «Il provvedimento sindacale da ultimo adottato non dispone la chiusura dell’attività in questione che può essere effettuata, nel periodo considerato, con consegna a domicilio, Inoltre, l’ordinanza ha efficacia soltanto fino al 29 gennaio 2021». Rigettata, quindi, l’istanza e convocata la Camera di consiglio «per la trattazione collegiale» il prossimo 10 febbraio, quando dovrebbe essere ormai cessato il motivo del contendere.

