Da questa mattina è in atto un trabocco lavico dall'area craterica Nord dello Stromboli. Già da giorni erano state rilevate alcune anomalie termiche che avevano messo in guardia studiosi e Protezione civile tanto da diramare lo stato d'allarme, tutt'ora in atto. Il fenomeno è in continua evoluzione e seguito costantemente dai vulcanologi dell' INGV di Catania.

