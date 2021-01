Messina, il vescovo Accolla: “Le chiese continueranno ad accogliere i fedeli”

Con una lettera inviata ai parroci delle comunità, l’arcivescovo di Messina Lipari Santa Lucia del Mela, Giovanni Accolla, precisa che le chiese continueranno ad accogliere i fedeli per le attività di culto personali e la partecipazione alla messa, nei limiti e con le modalità previste dal Dpcm del 3 novembre scorso, attenendosi scrupolosamente alla normativa sul distanziamento che dovrà essere di 1 metro laterale e frontale fra le persone durante il rito e di 1,5 all’ingresso e all’uscita, senza creare assembramenti. Non è consentito ai fedeli partecipare alla celebrazione in caso di sintomi influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° o qualora siano venuti in contatto con persone positive al Covid-19 nei giorni precedenti. Alle porte delle chiese sono affissi i manifesti con l’indicazione del numero massimo di partecipanti e le disposizioni principali da seguire. Per la distribuzione della comunione sotto la sola specie del Pane, il celebrante dovrà igienizzare le mani e indossare la mascherina. La raccomandazione naturalmente è quella di munirsi dell’apposita autocertificazione nella quale va indicato l’orario della messa e la chiesa. Anche la partecipazione alle esequie sarà consentita nel rispetto delle suddette disposizioni e della capienza massima della chiesa.

