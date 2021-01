Getta rifiuti per strada, ma anche il documento: beccato e multato a Furci

Gli operai del Comune hanno effettuato i la pulizia lungo la zona nord del paese, già bonificata in passato diverse volte, ma sempre infettata da rifiuti di ogni genere, compresi piccoli elettrodomestici, materiale di risulta, stracci e quant'altro.

Questa volta, però, sotto il pilone del viadotto dell'autostrada, ai margini del torrente Pagliara, è stata rinvenuta una vera mini discarica, con diversi sacchi di plastica pieni di rifiuti. Chissà da quanto tempo andava avanti questo degrado. Ma questa volta una persona incivile si è superata, non tanto per la quantità del materiale buttato sotto il pilone, ma perché incoscientemente in mezzo ai rifiuti ha inserito pure la sua tessera sanitaria scaduta.

La Polizia locale è così subito risalita all'incivile, che non è di Furci Siculo, che con troppa leggerezza invece di incentivare a casa sua la raccolta differenziata, ha preferito recarsi di notte in questo luogo deserto e scaraventare per terra i rifiuti della giornata.

Al responsabile della discarica abusiva sarà adesso elevata una sanzione amministrativa, e non è esclusa la denuncia all'autorità giudiziaria.

