Stromboli, a rischio distacco coni del cratere: scatta la fase operativa di allarme

Rischio di distacco per alcune porzioni dei coni del cratere Nord-Est dello Stromboli e scatta la fase operativa d'allarme. Ad avviare le procedure è stata la Protezione civile regionale, in seguito a una segnalazione giunta dall'Universita’ di Firenze che si occupa del monitoraggio del vulcano eoliano. Lo scenario preso in considerazione sarebbe lo scivolamento di parti del cono lungo la Sciara del Fuoco, accompagnato da detriti caldi e possibile ricaduta di materiali sui villaggi di Stromboli e Ginostra. Attivate tutte le procedure.

