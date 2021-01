Messina, stoppata "la rivoluzione corso Cavour". Rinviata a dopo il Pgtu

Il cambio di sensi di marcia nell'area di corso Cavour si farà, ma non immediatamente. A sole 24 ore dal comunicato stampa del Comune che annunciava l'istituzione di cinque cambi di sensi di marcia, arriva la frenata dell'assessore alla Mobilità Salvatore Mondello. I tempi non sono ancora maturi e non perché il provvedimento sia sbagliato, ma perché va inserito in un contesto più ampio di mobilità. Partiamo dall’origine. Il dirigente del dipartimento Mobilità nei giorni scorsi ha firmato un’ordinanza con la quale venivano variati 5 sensi di marcia nelle strade che collegano la via XXIV Maggio e il corso Cavour. È previsto che cambino senso di marcia le vie San Domenico Savio, della Zecca, della Munizione e San Cristofaro. Ma per compensare l'inversione delle strade limitrofe, cambierà senso anche una quinta strada, la via Oratorio San Francesco. In base a quanto comunicato dal Comune due giorni fa, perché si concretizzassero i cambi di sensi di marcia, occorreva solo che venissero posizionate le segnaletiche orizzontali e verticali. Questione di qualche giorno e poi l’area avrebbe cambiato aspetto sotto il profilo della viabilità. Invece ieri mattina è sceso in campo l’assessore Mondello che ha riscritto il programma di questo intervento.

