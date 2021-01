Messina si conferma la quarta città d'Italia per traffico

Messina si conferma una delle città più trafficate d’Italia e con un ranking rilevante anche a livello mondiale. La città dello Stretto risulta la quarta città con la più alta congestione del Paese del 2020, stesso risultato del 2019. Arriva dopo Palermo, Genova e Roma. La pandemia ha allentato il traffico in particolar modo nei mesi primaverili e autunnali (a Messina -6% su base annua) ma il livello di congestione di Messina resta al 25%. Palermo al 29%, Genova e Roma al 27%. Reggio Calabria è nona al 21%. Catania sesta al 23%.

La percentuale del livello di congestione è il tempo di viaggio extra che un conducente incontrerà rispetto a una situazione non congestionata. Son i dati contenuti nel TomTom Traffic Index, un rapporto che dettaglia la situazione del traffico nel 2020 in oltre 400 città in 57 paesi. Sebbene la classifica delle città più congestionate del mondo sia cambiata poco dal 2019, il grande cambiamento è quanto i livelli di congestione siano diminuiti a causa della pandemia globale. Delle 416 città incluse nell'Indice, 387 hanno registrato una diminuzione significativa (media del 21%) del traffico e una sorprendente diminuzione media del 28% della congestione durante le ore di punta.

I dati sul traffico di TomTom, alimentati da 600 milioni di dispositivi connessi, sono un indicatore affidabile del movimento delle persone. Palermo è risultata la città più trafficata nel 2020 con un livello di congestione del 29%. Ha avuto comunque una diminuzione di 7 punti percentuali sul 2019 (36%), che corrisponde a una diminuzione del 19% del traffico. Il giorno più congestionato in Italia è stato il 4 Dicembre a Genova, con un livello di congestione del 93%, a causa di una forte nevicata.

