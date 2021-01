Messina, al via campagna vaccinazione per i lavoratori di "Servizi Bene Comune"

È iniziata oggi pomeriggio alle 16, presso il presidio Asp dell'ex ospedale Mandalari, la campagna di vaccinazione per i lavoratori di Messina Servizi Bene Comune che saranno impegnati nel servizio di raccolta dei rifiuti speciali delle utenze di pazienti contagiati da coronavirus e ricoverati in isolamento domiciliare, e dei soggetti non contagiati ma in quarantena.

I vaccini somministrati al personale della Partecipata del Comune di Messina sono stati 32. La campagna vaccinale proseguirà nei prossimi giorni.

© Riproduzione riservata