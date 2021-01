Auto contro tram a Messina: tanta paura, ma nessun ferito

L'idea di attraversare la linea del tram mentre era in transito una vettura, costerà cara al conducente di una Toyota IQ. Stamattina intorno alle 11, si è verificato un incidente lungo la via Bonino, a 200 metri dal terminal sud del tram. Il cityway che viaggiava direzione Annunziata, all'altezza degli stabilimenti della Birra Messina, si è trovato di fronte un'auto che gli ha tagliato la strada nel tentativo di cambiare direzione di marcia. La frenata del conducente del tram ha evitato un impatto più violento. Non si sono registrati feriti nè a bordo del mezzo di Atm né sull'auto. La linea però è rimasta interrotta per 25 minuti. Alle 11,30 tutto è tornato alla normalità.

© Riproduzione riservata