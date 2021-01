Allarme contagi al “Covid Hospital” di Barcellona

Sale a sette il numero del personale in servizio al Pronto soccorso del “Covid hospital” di Barcellona, risultato contagiato dal coronavirus. Ieri, infatti, all'esito dei tamponi molecolari, sono risultati positivi un altro medico e un altro infermiere, ora isolati presso i rispettivi domicili. In precedenza erano risultati positivi altri due medici, un ausiliare e altri due infermieri, tutti della stessa struttura sanitaria. Pressoché dimezzato il personale, medico e paramedico, in dotazione al Pronto soccorso riservato solo ai malati affetti da Covid 19. Intanto è deceduta nella mattinata di domenica nel reparto di terapia Intensiva Covid dell'ospedale Papardo di Messina, un'anziana donna di Novara di Sicilia di 96 anni, A. D. A. che nel primo pomeriggio dello scorso 31 dicembre era risultata positiva al tampone rapido praticato dal personale del 118 che l'ha soccorsa nella sua abitazione.

