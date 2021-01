Zona rossa a Messina, il servizi del Cesv continuano a distanza

Messina “zona rossa” da oggi fino al 31 gennaio, ma “i servizi del CESV Messina continuano ad essere garantiti con le consuete modalità a distanza a tutti i volontari, alle organizzazioni di volontariato ed agli Enti del Terzo Settore”, come conferma il direttore del Centro Servizi, Rosario Ceraolo. “Gli uffici restano chiusi al pubblico ma riprendono le attività di consulenza e di formazione già programmate mentre proseguono, con le azioni di raccordo curate dai coordinamenti locali di comunità, le iniziative a sostegno dei volontari che operano nell’area della Città metropolitana”.

Si può contattare il CESV Messina dal martedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 al tel. 0906409598 (segreteria telefonica). Sono sempre attive le email per avere informazioni istituzionali e comunicazioni associative (info@cesvmessina.it), per richieste di consulenza (consulenza@cesvmessina.it) e di servizi logistici anche online (servizilogistici@cesvmessina.it), per comunicazioni ed aggiornamenti sulle attività del volontariato e degli Enti di Terzo Settore (documentazione@cesvmessina.it), attività di formazione (formazione@cesvmessina.it), accompagnamento alle iniziative di promozione del volontariato (gestioneprogetti@cesvmessina.it), iniziative di promozione dei Coordinamenti locali di comunità di Milazzo, Barcellona Pozzo dio Gotto, Mistretta – Tusa (promozione@cesvmessina.it) e di Patti, Capo d’Orlando, Sant’Agata di Militello, Area Jonica (animazioneterritorale@cesvmessina.it) e per i rapporti amministrativi e con i fornitori (amministrazione@cesvmessina.it). Per le informazioni sulle opportunità fornite dal CESV basta consultare la Carta dei Servizi pubblicata al link https://cesvmessina.org/wp-content/uploads/2020/12/cesv_cartadeiservizi-2.pdf.

© Riproduzione riservata