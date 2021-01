Messina, città in ginocchio: ecco il piano ristori

Aiuti per le famiglie e per le imprese. Il lockdown messinese porta con sé una iniezione di aiuti che dovrebbero lenire le sofferenze economiche di una popolazione costretta a vivere in casa per le prossime tre settimane. Le misure a sostegno dell’economica cittadina erano state già progettate da Palazzo Zanca nelle scorse settimane. La dichiarazione di zona rossa ha accelerato i tempi della definizione dei dettagli e quella della approvazione da parte della Giunta. E ieri il via libera è arrivato con una manovra, per il solo primo trimestre, di 12 milioni di euro e che dovrebbero diventare 22 sino a giugno.

Leggi l’articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata