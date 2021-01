Messina, arriva una rivoluzione viaria sul corso Cavour

A seguito del rilievo e dell’analisi dell’incidentalità stradale effettuata nel 2018 nell’ambito dell’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 dello scorso 11 febbraio, che ha evidenziato nel periodo il più alto numero di incidenti per chilometro (166 incidenti/Km per un totale di 176 incidenti), al fine di migliorare la sicurezza della circolazione veicolare del corso Cavour, è stata disposta l’inversione del senso unico di circolazione nei tratti delle vie San Domenico Savio, della Zecca, Oratorio San Francesco, della Munizione e San Cristofaro, compresi tra il corso Cavour e la via XXIV Maggio.

Pertanto sono istituiti: il senso unico di circolazione in direzione est – ovest (valle – monte) nella via Oratorio S. Francesco; fermarsi e dare precedenza e la direzione obbligatoria a destra all’intersezione della via Oratorio S. Francesco con la via XXIV Maggio; il senso unico di circolazione in direzione ovest – est (monte – valle) nel tratto della via della Zecca, compreso tra la via XXIV Maggio e il corso Cavour; fermarsi e dare precedenza e la direzione obbligatoria a destra all’intersezione lato monte della via della via della Zecca con il corso Cavour; il senso unico di circolazione in direzione ovest – est (monte – valle) nel tratto della via San Domenico Savio, compreso tra la via XXIV Maggio ed il corso Cavour; fermarsi e dare precedenza e la direzione obbligatoria a destra all’intersezione della via San D. Savio con il corso Cavour; il senso unico di circolazione in direzione ovest – est (monte-valle) nella via San Cristoforo; fermarsi e dare precedenza e la direzione obbligatoria a destra all’intersezione della via San Cristofaro con il Corso Cavour; le direzioni consentite diritto e destra all’intersezione della via San Cristofaro con la via Romagnosi; le direzioni consentite diritto e sinistra all’intersezione della via San Cristofaro con la via Oratorio della Pace; il senso unico di circolazione in direzione est – ovest (valle-monte) nella via della Munizione; fermarsi e dare precedenza e la direzione obbligatoria a destra all’intersezione della via della Munizione con la via XXIV Maggio; le direzioni consentite diritto e destra all’intersezione della via della Munizione con la via Oratorio della Pace; la direzione obbligatoria diritto all’intersezione della via della Munizione con via Romagnosi.

