Capo d'Orlando, continua l'avanzata del Coronavirus

Prosegue costante l’incremento dei casi a Capo d’Orlando. "Alla data odierna registriamo 64 persone risultate positive al tampone e 67 in quarantena come “contatti stretti” che dovranno essere sottoposti al test". E' il primo cittadino orlandino a renderlo noto non nascondendo "la nostra preoccupazione che, credo, sia anche la vostra. Ogni provvedimento e ogni appello rischiano di essere inutili senza collaborazione da parte di tutti e di ciascuno. Rendiamoci conto che non ci sono zone franche, non c'è nessuno che possa dirsi escluso in questa pandemia: siamo tutti responsabili con il nostro comportamento".

