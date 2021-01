Milazzo, il sindaco dispone il coprifuoco dalle 19

Due settimane di restrizioni per cercare di contrastare l’impennata del virus. Il sindaco Pippo Midili questa mattina ha incontrato i commercianti di Milazzo e i titolari delle varie attività di ristorazione per informarli che questa sera firmerà un’ordinanza con la quale disporrà il “coprifuoco” dalle 19 sino alle 7 del mattino a partire da domani sera. I cittadini dunque dovranno rientrare nelle loro abitazioni tre ore prima rispetto al termine attualmente previsto dalle disposizioni nazionali e regionali.

Bloccata dunque anche l’attività di asporto dai vari esercizi alimentari (supermercati, panifici, pizzerie, rosticcerie) che invece potranno, sino alle 22, svolgere attività di consegna a domicilio. Tutti i negozi dovranno cessare la loro attività quotidiana alle 18,30, anche per consentire alla clientela presente di concludere gli acquisti e rientrare a casa entro le 19. Il provvedimento resterà in vigore sino a giorno 24 gennaio, salvo essere rivisto se la situazione sanitaria dovesse registrare dei miglioramenti.

Ovviamente per motivi di lavoro, salute e necessità sarà possibile, come accade per le zone rosse, spostarsi, dopo le 19 e prima delle 7 del mattino, ma sarà necessaria l’autocertificazione da produrre alle forze di polizia che procederanno ai successivi controlli sulla veridicità di quanto affermato.

