Messina, tornano i droni di De Luca. A breve ordinanza e conferenza stampa

«Da domani intensificheremo i controlli in città anche con i droni che attiveremo nelle zone più sensibili. Messina ha percentuali preoccupanti per l'emergenza Covid che ci hanno portato in zona rossa, parliamo addirittura di un tasso di positività del 34,5%». Lo annuncia il sindaco di Messina Cateno de Luca. «A preoccupare - sottolinea - è il rapporto dei posti letto occupati in terapia intensiva che è del 70% e quello dei dei ricoveri ordinari che è del 75%. Sono numeri tra i più alti d’Italia e per questo rispetto alla ordinanza predisposta dalla Regione farò ulteriori restrizioni perchè la situazione è allarmante». «L'Asp - conclude il sindaco - ha comprato un software per gestire una banca dati che ancora non esisteva sui positivi, meglio tardi che mai».

In mattinata in Prefettura una riunione, in videoconferenza, del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Prefetto Carmela Librizzi, con la partecipazione del sindaco e dei vertici delle Forze dell’Ordine, al fine di coordinare i servizi di vigilanza legati alla «zona Rossa" istituita a Messina per arginare il contagio da Covid 19. «Verranno mantenuti - si legge in una nota della Prefettura - i controlli già posti in essere. Pertanto, sarà assicurata la prosecuzione dei presidi interforze presso i varchi in entrata e in uscita dalla città (Rada San Francesco; Porto; Molo di Tremestieri; Stazione centrale; Caselli autostradali). Questi servizi saranno integrati da posti di controllo congiunti tra Forze dell’Ordine e Vigili Urbani presso le maggiori arterie stradali. Saranno interessate dai controlli anche le stazioni di fermata degli autobus da parte dei Vigli Urbani e le zone periferiche con l’ausilio della Polizia Metropolitana. Particolare attenzione infine - conclude la nota - sarà rivolta a garantire il divieto di assembramento presso gli esercizi commerciali e le attività consentite dalla Ordinanza della Regione Siciliana»

