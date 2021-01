Coronavirus a Messina, lo screening al drive-in dell'ex Gazometro. Duemila le prenotazioni

Continua la campagna di screening Covid-19 rivolta ai cittadini messinesi per l’esecuzione di test rapidi in modalità drive-in. L’iniziativa, promossa dalla Regione Siciliana, prevede precisamente l’effettuazione di un monitoraggio tramite tamponi rapidi-rinofaringei, da effettuarsi presso l’area ex Gasometro, tutti i giorni, dalle 8 alle 20.

L’adesione su base volontaria è gratuita ed è rivolta a tutta la popolazione cittadina che effettuerà la prenotazione, telefonando ai numero del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile 090 22866 – 090 9485242 - 800 300 303. Nel drive-in allestito, saranno gli operatori dell’ASP a curare gli aspetti sanitari mentre quelli logistici sono assicurati dal DRPC con l’ausilio dei volontari della protezione civile. All’interno del drive-in è previsto un percorso dedicato, dove si procederà al prelievo del campione che, in caso di positività, sarà immediatamente ripetuto attraverso il tampone molecolare per la necessaria conferma, così come previsto dai protocolli sanitari vigenti.

Le prenotazioni effettuate durante la prima giornata della campagna sono state 1039, quelle di ieri 980, raggiungendo quindi l’obiettivo prefissato dall’ASP di effettuare 80 tamponi orari e di monitorare quanta più popolazione possibile.