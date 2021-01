Spadafora, affidate le indagini sulla valutazione rischio sismico del liceo Galilei

È stata affidata l’esecuzione delle verifiche di vulnerabilità e della valutazione del rischio sismico dell’edificio scolastico sede del Liceo Scientifico “Galileo Galilei”, nel Comune di Spadafora.

Le suddette indagini diagnostiche, che interesseranno il plesso di competenza della Città Metropolitana di Messina ubicato in Via Nuova Grangiara, rispondono al disposto dell’O.P.C.M. n. 3362 dell’8/7/04 e rientrano nel quadro di azione dell’Ente per programmare eventuali, successivi interventi di miglioramento e/o adeguamento della sicurezza sismica dei fabbricati scolastici di proprietà, sulla base delle risorse disponibili.

Il servizio è stato assegnato ad un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese che ha proposto un ribasso del 52,789%; l’importo totale del servizio ammonta ad €.35.881,65 di cui 16.145,63 per lavori al netto del ribasso d’asta ed €19.736,00 per Iva, incentivi, imprevisti e spese.

L’incarico prevede l’effettuazione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica, ai sensi delle vigenti normative, mediante analisi storica, rilievi, riproduzione grafica, modellazioni matematiche, analisi strutturali, determinazione degli indicatori di rischio e proposta di progetto di fattibilità con stima della spesa per la messa in sicurezza sismica, indicando anche le campagne di indagini diagnostiche e geognostiche necessarie per eseguire le verifiche sismiche. Tali campagne diagnostiche e geognostiche saranno materialmente eseguite da imprese specializzate.

Il professionista capogruppo è tenuto alla presentazione all’Amministrazione della perizia tecnica esecutiva entro giorni 60 dalla data di inizio del servizio e della perizia consuntiva di valutazione dei livelli di rischio sismico entro giorni 30 dalla trasmissione dei risultati della campagna di indagini diagnostiche e geognostiche effettuata da imprese specializzate.

© Riproduzione riservata