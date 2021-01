Messina, tre positivi nella baraccopoli di Fondo Fucile

Tre positivi tra le baracche di via Gaetano Alessi a Fondo Fucile. Il Covid continua a correre nelle favelas messinesi. Proprio mentre si svolgeva la prima giornata di screening in modalità "Drive In" in via Franza, è partito l' allarme da un'altra piccola baraccopoli cittadina. Si tratta di alcune fatiscenti abitazioni dove vivono solo poche famiglie. In una di queste composta da sei persone, si sono registrati tre casi di Covid. È subito intervenuta per la sanificazione Arisme, la società per il risanamento presieduta da Marcello Scurria.

I tre casi di via Gaetano Alessi si aggiungono ai sette casi riscontrati questa mattina al Drive In allestito per gli abitanti delle baracche di via Taormina (si trattava di persone già prese in carico dall' Asp e arrivate a fine quarantena di cui Arisme non conosceva lo stato di positività al virus) e agli otto casi riscontrati in via Cuore di Gesù a Giostra adesso trasferiti al Covid Hotel di Trappitello.

