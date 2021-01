Messina, da lunedì chiuso il Gran Camposanto. Minutoli: "Provvedimento necessario"

Rilevata l’affluenza dell’utenza che si reca al deposito salme del Gran Camposanto, da lunedì 11 è stata disposta la chiusura al pubblico.

“Si è reso necessario adottare il provvedimento per evitare assembramenti all’interno della camera mortuaria, in attuazione delle misure di prevenzione del virus Covid-19. Pertanto, il tempo di raccoglimento per il saluto alle salme – rassicura l’Assessore ai Cimiteri Massimiliano Minutoli – avverrà all’aperto, presso la porta centrale del Cimitero Monumentale”.

© Riproduzione riservata