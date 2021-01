Messina: “Collereale” piange Pippo, l’uomo del sorriso

La Casa di ospitalità “Collereale” piange la sua prima vittima di Covid: si tratta di Giuseppe Smedile, 86 anni compiuti lo scorso 2 gennaio. Un dolore immenso per la comunità della struttura che con lui perde una delle figure storiche. Pippo (come lo conoscevano tutti) era giunto all’Ipab di via Catania il 31 marzo 1967 insieme con la sorella Antonia (scomparsa nel 2014) e sin dal primo momento si era fatto apprezzare per la disponibilità, la gentilezza e quell’inseparabile sorriso che lasciava trasparire il grande amore per la vita.

